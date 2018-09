Derby-Knaller in der Bayernliga: Würzburger FV empfängt Großbardorf

In der Fußball-Bayernliga steht am kommenden Wochenende schon das nächste Derby an: der Würzburger FV empfängt den TSV Großbardorf. Die Hausherren sind das bislang einzig noch ungeschlagene Team der Liga, die Gäste mussten sich am letzten Spieltag nur knapp mit 0:1 gegen Spitzenreiter Gebenbach geschlagen geben, Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr.