Derbykracher im Toto-Pokal

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Münchner „Haus des Fußballs“ die Achtelfinal-Paarungen des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs ausgelost.

Der FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) trifft auf den FC Würzburger Kickers (3.Liga). Gespielt wird am 4./5. September in Schweinfurt.

Die Schweinfurter gewannen in der 1. Hauptrunde bei der SV-DJK Oberschwarzach mit 3:1. In der zweiten Runde konnte man sich mit 5:2 beim Bayernligisten aus Aubstadt durchsetzen.

Die Kickers hatten sich in der 1. Hauptrunde 9:1 beim Bezirksligist 1. FC Bad Kissingen durchgesetzt. In Runde 2 kam es dann zum Stadtderby beim Würzburger FV, das der FWK mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

Beim letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel spielten beide Mannschaften noch in der Regionalliga Bayern. In der Saison 14/15 konnten die Würzburger beide Duelle mit 2:0 gewinnen.