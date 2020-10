Derbysieg für die Rimparer Wölfe in Großwallstadt

Im Unterfrankenderby setzten sich die Wölfe souverän gegen den TV Großwallstadt durch. Bereits im ersten Durchgang zeigte man eine sehr konzentrierte Leistung und konnte das Spiel im zweiten Durchgang weiter kontrollieren. 500 Zuschauer in der Untermainhalle Elsenfeld sahen von Beginn an ein umkämpftes Derby mit dem besseren Ende für die Rimparer Wölfe. Der 25:32 Erfolg ging letztlich mehr als in Ordnung und war auch in der Höhe verdient.

Nach der Testspielniederlage wollte die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt in diesem Derby etwas gut machen. Das merkte man von Beginn an, denn vor allem in der Defensive war man sehr aggressiv und kam so gut in die Partie. Bereits in den ersten elf Minuten gab es vier Siebenmeter gegen die Wölfe. Doch Andreas Wieser und der eingewechselte Marino Mallwitz konnte jeweils einen Strafwurf entschärfen. Die erste Führung für den TVG erzielte Pierre Busch nach etwas mehr als einer Minute. Auch der zweite Treffer für seine Mannschaft kam vom Rechtsaußen der Blau-Weißen. Doch Benedikt Brielmeier konnte jeweils mit zwei wuchtigen Rückraumkrachern für die Wölfe ausgleichen. In der achten Minute konnte der TVG nochmals in Führung gehen, doch es sollte das letzte Mal gewesen sein in dieser Partie.

Steffen Kaufmann drehte mit einem Doppelschlag die Partie und brachte seine Farben an seiner alten Wirkungsstätte in Führung. In dieser Phase kamen die Gäste immer besser in die Partie und konnten die Angriffsbemühungen der Hausherren immer häufiger stoppen. Man kam auch immer besser ins eigene Tempospiel und konnte einfache Tore erzielen. Linksaußen Tommy Wirtz erzielte drei Treffer in Folge und baute die Führung in der 16 Minute zum ersten mal auf drei Tore aus. Als der agile Yonatan Dayan dann auf 5:9 erhöhte setzten sich die Wölfe zum ersten Mal in dieser Begegnung ab.

Der höchste Vorsprung in den ersten 30 Minuten betrug zeitweise sechs Treffer. In der Offensive fand man gegen die 6:0- Formation der Gastgeber immer wieder gute Lösungen und spielte bis zur klaren Abschlusschance, die dann immer wieder genutzt werden konnten. In der Abwehr kontrollierte man vor allem das Spiel über den Kreis und auch in den Unterzahlsituationen verteidigte man sehr beweglich und konnte so immer wieder Ballgewinne verzeichnen. Philipp Meyer erzielte kurz vor der Pause mit einem Rückraumwurf den 11:16 Pausenstand.

Wölfe ziehen nach der Pause davon

Der Plan für die zweiten 30 Minuten war nun klar. Für die Männer aus Rimpar hieß es weiter arbeiten und den Gegner nicht mehr aufkommen lassen. Erneut war es Benedikt Brielmeier, der mit einem seiner sechs Treffer, den ersten Treffer seiner Mannschaft erzielen konnte. Damit leitete er einen 0:4-Lauf für die Gäste ein. Nach einer roten Karte gegen Pierre Busch, der Tommy Wirtz beim Tempogegenstoß zu hart angegangen war, konnte der Linksaußen der Wölfe weiter erhöhen. Steffen Kaufmann schloss den Zwischenspurt seiner Mannschaft in der 36 Minute ab und traf zum 11:20.

Es war noch etwas früh, um von einer Vorentscheidung zu sprechen. Das in einem Derby und gerade beim Handball immer alles passieren kann ist hinlänglich bekannt. Doch näher als fünf Tore ließ man den TV Großwallstadt nicht mehr heran kommen. Yonatan Dayan führte weiter gekonnt Regie und war selber auch extrem torgefährlich. Mit sieben Treffern war er bester Schütze der Partie und zeigte eine starke Vorstellung. Auch Rückkehrer Lukas Böhm erzielte im zweiten Durchgang bei seinem Comeback zwei wichtige Tore und sorgte dafür, dass man sich wieder absetzen konnte. Insgesamt war der Rückraum der Wölfe an diesem Tag in Topform und es wurde immer mit viel Zug zum Tor agiert. Gepaart mit einer hohen Abschlussqualität lag hier einer der entscheidenden Faktoren für diesen dominanten Auftritt.

Spätestens als Yonatan Dayan in der 54 Spielminute zum 21:29 traf war dieses Unterfrankenderby entschieden. In den letzten Minuten ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und brachten die Begegnung ungefährdet nach Hause. Den letzten Treffer der Wölfe erzielte Dominik Schömig, nachdem er auf seiner Außenseite frei gespielt wurde. Der Endstand nach 60 Derbyminuten lautete 25:32 für die Gäste aus Rimpar. Aufgrund der kämpferischen Einstellung und der durch die Bank starken Teamleistung ist dieser Sieg für die Wölfe hochverdient.

Wölfe zu Hause gegen des ASV Hamm-Westfalen

Bereits am Mittwoch geht es für das Wolfsrudel in eigener Halle weiter. Hier wird der ASV Hamm-Westfalen in der s.Oliver Arena zu Gast sein. Das Team von Michael Lerscht ist mit drei Siegen aus drei Spielen optimal gestartet und rangiert aktuell an der Tabellenspitze. Es wird auf jeden Fall heiß hergehen in diesem Spiel, da die Wölfe alles geben werden, um ein Spitzenteam in Würzburg besiegen zu können. In den letzten Duellen war nicht viel zu holen gegen den ASV, aber in einigen Begegnungen hat nicht viel gefehlt. Es gilt nun sich gut vorzubereiten und dann das Spiel lange offenzuhalten, um dann am Ende eine Chance auf den Heimsieg zu haben.

Aufgrund der steigenden Coronazahlen ist es aktuell unsicher, ob und wie viele Zuschauer am Mittwoch dabei sein können. Der Verein wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden schnellstmöglich darüber informieren.