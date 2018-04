Deutsche Florettfechterinnen Siebte in Tauberbischofsheim

Die deutschen Florettfechterinnen haben den Mannschafts-Weltcup in Tauberbischofsheim mit Rang sieben beendet. Anne Sauer, Leonie Ebert, Eva Hampel und Leandra Behr (alle Tauberbischofsheim) starteten in den mit 21 Teams gut besetzten Mannschafts-Heimweltcup mit einem klaren 45:24 gegen Hongkong. Im Viertelfinale trafen die Schützlinge von Bundestrainer Giovanni Bortolaso auf die Vertretung Frankreichs, denen sie trotz heftiger Gegenwehr am Ende mit 36:45 unterlagen. Im ersten Platzierungsgefecht verlor das deutsche Team gegen Japan mit 34:35, den abschließenden Kampf um Rang sieben entschieden die vier gegen Ungarn mit 45:29 zu ihren Gunsten. Sieger des Mannschafts-Weltcups im Damenflorett wurde in Tauberbischofsheim wurde Russland, die im Finale Weltmeister Italien mit 45:36 auf Platz zwei verwiesen. Mannschafts-Weltcup Damenflorett Tauberbischofsheim (21 Teams): 1. Russland 2. Italien 3. Frankreich 4. USA 5. Polen 6. Japan 7. Deutschland 8. Ungarn