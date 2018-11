Deutscher Hoffnungsträger Joshua Obiesie wechselt zu s.Oliver Würzburg

Joshua Obiesie: „Es ist eine einzigartige Chance, in meinem Alter europäisch spielen zu dürfen“

„Ich freue mich sehr, ab sofort für s.Oliver Würzburg zu spielen. Würzburg ist ein toller Basketball-Standort in Deutschland. Für meine Entscheidung war es außerordentlich wichtig, europäisch spielen zu dürfen“, sagt Joshua Obiesie: „Das ist für mich der nächste richtige und eine einzigartige Chance in meinem jungen Basketballalter. Würzburg war in den Gesprächen von Anfang an sehr offen dafür, mich genau dabei zu unterstützen. Gleichzeitig war es mir aber auch sehr wichtig, weiter zusammen mit meinem Trainer Robby Scheinberg in München arbeiten und im NBBL-Team der IBAM spielen zu können. Ich möchte mich bei allen Menschen, die mich in den letzten Jahren seit der U12 in München begleitet haben, ganz herzlich bedanken, vor allem bei meiner Mutter und meinem Bruder für die tolle Beziehung, die wir haben. Und natürlich bei allen Trainern der IBAM, die so viel Geduld und Leidenschaft bei mir mitgebracht und immer an mich geglaubt haben.“

Darüber freut sich auch Malte Redlin, Geschäftsführer der IBAM: „Joshua ist ein vorbildlicher Athlet, der genau weiß, wieviel er investieren muss, um seine Träume zu verwirklichen. Ich bin mir sicher, dass er auch in Würzburg seine Qualitäten auf und neben dem Feld zeigen wird. Außerdem freue ich mich, ihn in dieser Saison weiterhin in unserer Morawitzky-Halle spielen zu sehen. Das ist für alle Seiten eine hervorragende Nachricht.“