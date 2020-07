DFB-Pokal-Auslosung: Würzburger Kickers treffen in der 1. Hauptrunde auf Hannover 96

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Sonntagabend in der ARD-Sportschau die Paarungen der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde 2020/21 ausgelost: Am Wochenende vom 11. bis 14. September trifft der FC Würzburger Kickers in einer Paarung zweier Zweitligisten in der heimischen FLYERALARM Arena auf Hannover 96. Die Elf von Kenan Kocak landete in der abgelaufenen Zweitliga-Saison als Absteiger auf Tabellenplatz sechs. Bereits in der Spielzeit 2016/17 trafen die Rothosen auf die Niedersachsen. Während der FWK in der AWD-Arena mit 1:3 unterlag, kam es am Dallenberg zu einem torlosen Remis. Somit treffen in der kommenden Spielzeit beide Teams nicht nur in der Liga aufeinander, sondern schon vor Rundenbeginn im DFB-Pokal.