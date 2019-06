DFB-Pokal – Kickers erwarten Hoffenheim

• DFB-Pokal-Auslosung: Die Kickers empfangen am Dalle die TSG Hoffenheim!

Der FC Würzburger Kickers trifft in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs in der heimischen FLYERALARM Arena auf die TSG Hoffenheim. Das hat die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergeben, die am Samstag ab 18:00 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen wurde. Gleich das erste Duell, das ausgelost wurde, war das Match zwischen den Mainfranken und dem Erstligisten aus dem Kraichgau.

„Die Vorfreude ist riesig, gegen einen letztjährigen Champions-League-Teilnehmer ein Pflichtspiel zu bestreiten. Mit der TSG erwarten wir eine Mannschaft, die für attraktiven Offensivfußball steht. Nachdem wir vergangenes Jahr im DFB-Pokal-Wettbewerb nicht vertreten waren, fiebern wir jetzt schon auf dieses Match hin und freuen uns mit der ganzen Region auf einen heißen Pokalfight“, sagt Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

FWK-Cheftrainer Michael Schiele freut sich auf eine „super Mannschaft, die in den vergangenen Jahren unter Julian Nagelsmann einen tollen Fußball gespielt hat. Für die Hoffenheimer wird es das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Alfred Schreuder, das ist natürlich eine spannende Aufgabe, die wir mit der Unterstützung unseres Publikums vor einer tollen Kulisse mit großer Leidenschaft angehen werden“.

Die Erstrundenpartien werden zwischen dem 9. und 12. August ausgetragen, die exakten Anstoßzeiten der Duelle werden im Laufe der nächsten beiden Wochen bekanntgegeben. Informationen zum Ticketverkauf folgen in der kommenden Woche, Inhaber einer Dauerkarte Plus besitzen für dieses Match ein Vorkaufsrecht.

Als Losfee agierte in diesem Jahr Nia Künzer, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth fungierte als Ziehungsleiter. Moderiert wurde die Sendung von Markus Othmer. Vor der Auslosung stand bereits fest, dass die Rothosen ein Heimspiel am Dalle gegen einen Erst- oder Zweitligisten bestreiten werden. Der FWK war in Topf zwei, dem sogenannten „Amateurtopf“, in dem sich die vier besten Drittligisten sowie die 24 Vertreter der Landesverbände befunden haben. Die 32 siegreichen Teams qualifizieren sich für die zweite Hauptrunde, die Ende Oktober (29./30.10.) ausgetragen wird.

Mit dem 3:0-Erfolg bei Viktoria Aschaffenburg hatte sich der FC Würzburger Kickers nicht nur zum dritten Mal nach 2014 und 2016 den BFV-Toto-Pokal, sondern gleichzeitig auch die DFB-Pokal-Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs gesichert. Das letzte Match der Mainfranken in diesem Wettbewerb liegt knapp zwei Jahre zurück, als der FWK ins Sparda-Bank-Hessen-Stadion nach Offenbach ausweichen und sich dort dem Erstligisten SV Werder Bremen mit 0:3 geschlagen geben musste.

