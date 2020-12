Die 2. Folge des FWK-Podcast „KICKERS ON TAPE“ ist online

KICKERS ON TAPE – DIE 2. FOLGE DES FWK-PODCASTS IST AB SOFORT ALS VIDEO UND AUDIO ABRUFBAR In der FWK-Stadiongaststätte club11 war diesmal der ehemalige Kickers-Kapitän Sebastian Neumann zu Gast, der seit Sommer als Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum der Rothosen zurück am Dallenberg ist. Er gibt Einblicke in seinen neuen Arbeitsalltag, die Weiterentwicklung des Vereins im Nachwuchsbereich und über seine Rückkehr nach Würzburg, an den Ort, an dem der 29-Jährige seine größten sportlichen Erfolge feierte. Aber Neumann gibt auch emotionale Einblicke in sein Seelenleben beim Blick auf seine Herzmuskelerkrankung. Die 2. Folge ist seit 19:07 Uhr nicht nur auf sämtlichen gängigen Plattformen wie Spotify & Co. abrufbar, sondern auch als Video auf dem Facebook– und YouTube-Kanal des FC Würzburger Kickers zu sehen. Monatlich schaut Kickers-Stadionsprecher Tobi Grimm hinter die Kulissen des Dallenbergs und nimmt eine echte Rothose in den Fokus. Zudem werden die Kickers-Anhänger in einem reinen Audio-Podcast, den ebenfalls „Die Goldene Kuh“ produziert, einmal im Monat mit allem Wissenswerten rund um die Mannschaft von Bernhard Trares versorgt.