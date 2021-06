Die HERRMANN Assekuranz verlängert ihr Engagement bei den Würzburger Kickers

Die HERRMANN Assekuranz – Thomas Herrmann, Bezirksdirektion der ERGO, hat ihr langjähriges Engagement mit dem FWK verlängert. „Seit dem Beginn unserer Partnerschaft waren wir stets mit Emotion und Begeisterung dabei. Für die neue Saison wünschen wir uns einen erfolgreichen Neustart der Kickers in der 3. Liga und natürlich eine Rückkehr der Fans an den Dalle“, lässt Thomas Herrmann verlauten.

„Mit der HERRMANN Assekuranz hat ein langjähriger Partner mit uns verlängert, der sich bereits seit vielen Jahren im Sport und für soziale Projekte engagiert“, zeigt sich Tillman Baer, Mitarbeiter der Sponsoring-Abteilung des FC Würzburger Kickers, erfreut.

Thomas Herrmann fügt an: „Außerdem ist die ERGO Group Hauptsponsor des DFB-Pokals und begleitet diesen mit zahlreichen Aktionen und Möglichkeiten für die Fans des deutschen Profifußballs. Für uns als Agentur sind und bleiben unsere Projekte vor Ort Herzensangelegenheiten, neben den Kickers unterstützen wir auch zahlreiche regionale Sportvereine. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es uns wichtig, als starker und verlässlicher Partner zur Seite zu stehen.“

Informationen zur HERRMANN Assekuranz – Thomas Herrmann

Die HERRMANN Assekuranz steht hier für Kompetenz in Versicherungen und Finanzen, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Professionalität in der Agentur und gelebte Kundennähe für Privatleute sowie kleine bis mittelständische Firmen. Das Team um Thomas Herrmann stellt dabei stets den Kunden und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt, bei größtmöglicher Sicherheit durch die Partnerschaft mit der ERGO, einem der kapitalstärksten Versicherer am deutschen Markt.

Darüber hinaus vertrauen der HERRMANN Assekuranz immer mehr Firmen bei der Entwicklung von Konzepten für Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation. Ziel der Agentur ist es, Lösungen für die modernen Probleme der Arbeitswelt zu bieten. Die HERRMANN Assekuranz sieht sich hier nicht nur als Agentur, sondern als Zuhörer, Mitdenker und Macher.