Die Restrunde kann kommen – FC Schweinfurt 05 begeistert gegen ATSV Erlangen

Am kommenden Samstag geht es wieder um Punkte. Dann kommt der FC Augsburg II ins Willy-Sachs-Stadion. Die Generalprobe hat der FC Schweinfurt 05 mit Bravour gemeistert. Trainer Timo Wenzel sah in dem Test gegen den ATSV Erlangen eine der besten Leistungen in seiner Amtszeit.