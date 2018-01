Die Schwarze 11 macht den Auftakt – Erste Faschingssitzungen am Wochenende

An diesem Wochenende startet die Schwarze 11 in die Karnevalssaison. Es ist das erste von drei Sitzungswochenenden. Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr in der Stadthalle. Laut der Schweinfurter Karnevalsgesellschaft dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf einige Neuerungen gefasst machen.