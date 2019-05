Diebstahl am Dominikanerplatz – Mehrere Handys entwendet

Mehrere Handys der Marke Apple wurden am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr aus einem Mobilfunkladen am Dominikanerplatz gestohlen. Während einer der Täter die Tür aufhielt, riss der andere mehrere der ausgestellten Mobilfunkgeräte von den Sicherungsleinen. Die zwei Unbekannten flüchteten in Richtung Juliuspromenade.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Täter:

circa 170 cm groß, etwa 18 Jahre alt, dunkler Teint, schlanke Figur, schwarze kurze Lederjacke, schwarze Jeanshose und dunkle Schuhe

2.Täter:

circa 170 cm, etwa 18 Jahre alt, dunkler Teint, schlanke Figur, schwarzes Oberteil und schwarze Hose