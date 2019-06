Diebstahl von Traktor und Fahrzeugen – 3 Tatverdächtige festgenommen

In Schwarzach am Main und Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen wurden am Sonntagabend 2 Männer und 1 Frau festgenommen. Das Trio hatte einen Traktorgespann gestohlen und war später mit zwei ebenso gestohlenen Fahrzeugen unterwegs. Darunter ein Ford Transit und ein VW Golf. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Ford Transporter konnte eine Streife der Kitzinger Polizei einen 18-Jährigen, einen 16-Jährigen und eine 15-Jährige auf den Feldern in Münsterschwarzach ausfindig machen, die mit den Fahrzeugen dort unterwegs waren. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden die 3 Jugendlichen festgenommen. Bei gemeinsamen Fahrten hatten sie beide Autos bei diversen Unfällen komplett zerstört. Es entstand ein wirtschaftlicher Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.