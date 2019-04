Nach 21 Jahren in der NBA hängt der geborene Würzburger Dirk Nowitzki den Basketball an den Nagel. In einer emotionalen Rede nach dem letzten Saisonheimspiel für seine Dallas Mavericks gab Nowitzki diesen Entschluss bekannt.

21 Jahre spielte Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks – kein anderer Spieler blieb seinem Club über so einen langen Zeitraum treu.

Höhepunnkt seiner Karriere: wohl die NBA Meisterschaft 2011.