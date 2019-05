Diskussion über geplante Windkraftanlagen in Eltingshausen

Im Oerlenbacher Ortsteil Eltingshausen (Lkr. Bad Kissingen) will die Energiebillanz Bayern zwei Windkraftanlagen errichten.

Für das Vorhaben sollen knapp zwei Hektar Wald gerodet werden. Da in Eltingshausen vergleichsweise wenig Wald ist, sind viele Bürger und Bürgerinnen besorgt. Sie fürchten den Verlust wertvoller Natur- und Erholungsflächen. Frühere Pläne, die Windräder in offener Landschaft zu bauen, wurden aus Artenschutzgründen wieder verworfen. Die Energiebillanz Bayern rechnet noch diesen Herbst mit einer Baugenehmigung.