DJK Rimpar Wölfe richtet Marktplatz für Sponsoren ein – Aufruf an Crowdfunding-Aktion

Der Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe hat sich in einem offenen Brief an seine Partner, Sponsoren und Anhänger gewandt, den wir hier leicht gekürzt gerne wiedergeben:

„Die Stärke des Wolfs ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf“

Im Wolfsrevier denken wir positiv und sind deshalb der festen Überzeugung, dass wir durch unsere großartige Gemeinschaft auch diese Herausforderungen meistern werden und gestärkt aus einer schwierigen Zeit hervortreten können.

Getreu dem Motto „im Rudel sind wir stark“ dürfen wir uns immer auf Sie als Partner verlassen und wir unterstützen uns gegenseitig, wo es geht. Daher haben wir ganz exklusiv für unser Netzwerk einen Marktplatz eingerichtet (https://www.wolfsrevier.de/marktplatz/). Wir wollen Ihnen eine Plattform bieten, um Angebote oder Leistungen einstellen zu können, auf welche auch in der aktuellen Zeit der Einschränkungen zugegriffen werden kann. Einerseits unterstützen wir Sie in der Corona-Krise durch die Vermarktung Ihrer eigenen Angebote und andererseits durch Informationen zu Ihrer Verfügbarkeit, wie Öffnungszeiten. Weitere Ideen von Ihnen nehmen wir gerne auf. Wir wollen damit die Stärke innerhalb unserer Gemeinschaft demonstrieren und einen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Das Angebot kostet Sie nichts! Bei Interesse können Sie mir jederzeit gerne per E-Mail einen kurzen Text (ca. 350-400 Zeichen) und die gewünschte Grafik (380 x 540 px) schicken, dann pflege ich die Inhalte zusammen mit einem Link zu Ihrer Webseite ein.

Weiterhin möchte ich Sie auf unsere Crowdfunding-Plattform aufmerksam machen (https://www.wolfsrevier.shop/c/crowdfunding-rettet-die-woelfe). Einerseits sind wir natürlich dankbar für jeden, der sich in irgendeiner Form daran beteiligt. Dabei hilft es uns auch schon sehr, wenn Sie die Informationen über Ihr eigenes Netzwerk weiterverbreiten. Andererseits bieten wir Ihnen auch an, falls Sie eine kreative Idee für ein weiteres Produkt oder eine Aktion haben, diese ebenfalls auf unsere Crowdfunding-Plattform zu stellen. Uns wird geholfen durch das erweiterte Spektrum an Angeboten, Sie bekommen eine kleine Werbeleistung durch die Sichtbarkeit auf unserer aktuell sehr stark frequentierten Seite.