Drei Männer in Polizeigewahrsam – Auseinandersetzung im Schweinfurter Ankerzentrum

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei drei Bewohner des Anker-Zentrums im Landkreis Schweinfurt in Gewahrsam genommen. Zuvor war ein 26-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten und hatte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen. Zwei weitere Bewohner, die sich eingemischt hatten, wurden ebenfalls zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.