Drittliga-Spielplan veröffentlicht: Kickers begrüßen Weltmeister im ersten Heimspiel

Der Spielplan steht, die Würzburger Kickers beginnen die kommende Drittliga-Saison mit einem Auswärtsspiel am letzten Juli-Wochenende beim VfL Osnabrück. Zum ersten Heimspiel kommt ein Weltmeister nach Würzburg: Kevin Großkreutz spielt nämlich bei Aufsteiger Uerdingen. Die erste englische Woche führt am dritten Spieltag nach Aalen, in den kommenden Heimspielen stehen Cottbus und Wiesbaden auf dem Spielplan. Gegen Titelfavorit Kaiserslautern geht es auswärts erst am 18. Spieltag.