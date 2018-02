Early-Birds-Lauftreff des Stadtmarathon Würzburg auf der LGS

Sich gemeinsam bewegen, etwas Gutes für die Gesundheit tun und dabei noch die Natur genießen – all das bietet ein gemeinsamer Lauftreff. Der Stadtmarathon Würzburg e.V. bietet einen solchen Lauftreff unter qualifizierter Begleitung regelmäßig mehrmals pro Woche an – anlässlich der Landesgartenschau in Würzburg auch einmal wöchentlich auf dem dortigen Gelände.

Der „Early Birds Lauftreff“ des Stadtmarathons trifft sich vom 14. April 2018 bis 15. September 2018 immer samstags um 9 Uhr am Treffpunkt Belvedere auf dem LGS-Gelände, um rund eine Stunde gemeinsam zu joggen. Einzige Ausnahme ist der 12. Mai, da an diesem Wochenende der iWelt-Marathon Würzburg stattfindet.

Eine vorherige Anmeldung zum Lauftreff ist nicht erforderlich. Doch es lohnt sich, pünktlich zum ersten Termin zu kommen: Für die ersten 30 Teilnehmer hält der Stadtmarathon kostenlose Lauftreff-Shirts parat.