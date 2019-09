ebm-papst ist weiterer Hauptsponsor beim FC Würzburger Kickers

Der FC Würzburger Kickers hat mit ebm-papst einen weiteren Hauptsponsor. Neben FLYERALARM, JAKO und der BVUK. Gruppe ist das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg, der vierte Partner in der obersten Ebene der FWK-Sponsoring-Pyramide.

Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit der Gründung 1963 setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards und bietet mit über 20.000 Produkten für praktisch jede Aufgabe in der Luft- und Antriebstechnik die passende, energieeffiziente und intelligente Lösung.

Fortan wird die Marke ebm-papst im Bandenbild der FLYERALARM Arena sowie auf weiteren TV-relevanten Werbeflächen zu sehen sein.

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe, betont:

„Wir sind Teil der Region und fühlen uns hier eng verbunden. Daher engagieren wir uns in vielen Bereichen von Bildung über Kultur und von Breiten- bis Spitzensport. Neben Engagements u.a. bei der Experimenta in Heilbronn und den Basketballern der Crailsheim Merlins sind die Würzburger Kickers für uns ein wichtiger Ankerpunkt mit großer Reichweite. Sie stehen für professionellen Sport in der Region und leisten ausgezeichnete Jugendarbeit, die Teil der Unterstützung ist.“

Sportliche Verbindungen zu ebm-papst bestehen bereits seit vielen Jahren. Jährlich veranstaltet ebm-papst in Zusammenarbeit mit der JAKO AG und dem SV Mulfingen das hochklassig besetzte A-Jugendfußball Turnier „ebm-papst Hallenmasters“. 2018 feierten die kleinen Rothosen auf sensationelle Weise nach dem 2:1-Erfolg im Finale über Bayer 04 Leverkusen den Turniersieg.

„Wir freuen uns, dass wir mit ebm-papst einen Partner gefunden haben, der sehr eng mit der Region verwurzelt ist und in den vergangenen Jahren seine Marke immer weiter ausgebaut hat“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer, der sich bei einem Besuch selbst davon überzeugt hat, dass ebm-papst ein „attraktiver Arbeitgeber“ im Hohenlohekreis ist.

Bild (v.l.n.r.): Stefan Brandl (Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe), Daniel Sauer (FWK-Vorstandsvorsitzender).