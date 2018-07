Eier Weitwurf und Bier – Die Keiler Games in Lohr am Main

Eine ur-schottische Tradition, die mittlerweile auch in Deutschland gepflegt wird. Die sogenannten Highland Games – ein sportlicher Wettkampf mit ungewöhnlichen Aufgaben. In Anlehnung an dieses Event ist im letzten Jahr die Idee für die Keiler Games entstanden. Sport mal anders – im Ortsteil Sackenbach in Lohr am Main. Unter besten Wetterbedingungen stand der Spaß am vergangenen Samstag wieder im Vordergrund!