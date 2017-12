Ein kleines Stück Besinnlichkeit – Festessen für Bedürftige im Kurgarten Café Bad Kissingen

Diesen Sonntag ist schon Heiligabend. Viele von uns erledigen gerade noch die letzten Weihnachtseinkäufe um ein leckeres Menü auf den Tisch zu zaubern. In Deutschland leben aber auch viele Menschen in Armut. Für den Kauf von Lebensmitteln bleiben ihnen meist nur wenige Euro pro Tag. Frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte werden zu Luxusgütern, die sich Bedürftige nur selten leisten können. Geschweige denn ein Weihnachtsessen. Um diesen Menschen eine Freude zu machen, hat das Kurgarten Café in Bad Kissingen gemeinsam mit der Tafel einen Adventsbrunch organisiert.