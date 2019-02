Einbruch in Bad Kissingen – Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Bad Kissingen eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, gegen 15.00 Uhr. Die Einbrecher drangen gewaltsam über die Terrassentüre in das freistehende Einfamilienhaus in der Dr.-Georg-Heim-Straße ein. Sie stahlen offenbar gezielt mehrere wertvolle Uhren im niedrigen vierstelligen Bereich. Dem Eigentümer entstand durch den Einbruch zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt sucht nun nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der 09721/202-1731 zu melden.