Einbruch in Baumarkt: Täter flüchtig & Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Montag drangen mehrere unbekannte Personen in einen Baumarkt in Arnshausen, bei Bad Kissingen ein. Die Täter drangen in die Büroräume ein und suchten nach Bargeld. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei wenig später am Tatort eintrafen, konnten diese noch in der Ferne eine Person erkennen, die zu Fuß über den Bahndamm in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz großangelegter Fahndung konnten die Täter nicht aufgespürt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.