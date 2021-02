Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht nach Zeugen

Am Dienstag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Albertshausen im Landkreis Würzburg eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete Schmuck und Bargeld. Dabei verursachte er einen Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro. Nach dem Raub konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstag zwischen 6:45 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße „An der Bundesbahn“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird dringend gebeten, sich unter der 0931/457 1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.