Einbruch in Friseurladen – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drückte ein bislang unbekannter Täter das Fenster eines Friseursalons in der Würzburger Innenstadt ein und durchsuchte die Ladenräume. Ohne Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Wer zwischen ca. 19.20 Uhr und 08.05 Uhr in der Münzstraße etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.