Am vergangenen Wochenende ist ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon im Würzburger Stadtteil Lengfeld eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8:30 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Salon in der Straße „Am Sonnenhof“.