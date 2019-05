Einbruch in Mehrfamilienhaus – Beute im Wert von mehreren tausend Euro

Am Dienstagmorgen (21. Mai 2019) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Schweinfurt eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter nutzte die Zeit zwischen 9 und 10 Uhr hat um in das Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße einzudringen. Dort brach er gewaltsam die Eingangstüre zu einer Wohnung auf und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er mit Handtaschen, Schmuck und einer wertvollen Uhr. Anwohner hatten gegen 10 Uhr einen lauten Knall vernommen, sich aber zunächst nichts dabei gedacht. Das Geräusch dürfte mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 09721/202-1731 zu melden.