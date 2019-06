Einbruch in Studentenwohnheim – Zeugen in Schweinfurt gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Studentenwohnheims in der Florian-Geyer-Straße eingebrochen.

Laut Polizei ist der Unbekannte am Freitag zwischen Mitternacht und zwei Uhr dreißig über ein Fenster in die Studentenwohnung eingestiegen und hat Bargeld und mehrere Elektronikartikel entwendet. Der genaue Beuteschaden wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.