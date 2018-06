Einbruch in Versbach – Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Bäckerei – Zeugen gesucht! In der Nacht zum Freitag wurde im Grumbacher Weg in Kürnach in eine …

Versuchter Einbruch in der Bäckerei – Schaden in Höhe von 2000 Euro In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wollte ein bislang unbekannter Täter …

Auf frischer Tat ertappt In der Nacht zu Montag erwischte die Polizei einen Mann beim versuchten …

Einbruch in Baumarkt: Täter flüchtig & Polizei sucht Zeugen In der Nacht zu Montag drangen mehrere unbekannte Personen in einen Baumarkt …

Einbruch in Firma – Polizei sucht Zeugen WÜRZBURG/SANDERAU. In der Nacht zu Samstag drang ein bislang Unbekannter in …