Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht zum Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein und entwendete Bargeld und Elektrogeräte. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbruchsversuchen in der Gegend liegt nahe. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

In den Dienstagmorgenstunden meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Thiser Straße einen Einbruch in ihr Anwesen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in den Nachtstunden die Hauseingangstüre auf und drang in das Gebäude ein. Aus den Zimmern im Erdgeschoss entwendete der Unbekannte Bargeld, ein Mobiltelefon und einen Laptop. Zum Zeitpunkt der Tat schlief die Familie in ihren Zimmern im Obergeschoss, bekam von dem Treiben im darunterliegenden Stockwerk allerdings nichts mit. Im Anschluss konnte der Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung fliehen.

In jener Nacht versuchte vermutlich derselbe unbekannte Täter in drei weitere Anwesen im Orchideenweg, in der Lindenstraße und im Torweg gewaltsam einzudringen. Auch hier konnten Aufbruchspuren an Zugangstüren festgestellt werden. In diesen Fällen hielten die Türen allerdings stand. Auch während dieser Einbruchsversuche schliefen die Bewohner zum Tatzeitpunkt in ihren Betten. Hier verließ der Unbekannte die Grundstücke allerdings wieder unverrichteter Dinge.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu den Taten und sucht nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.