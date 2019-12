Einbruch in Würzburger Apotheke – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zwei Täter in eine Apotheke in Grombühl eingebrochen.

Gegen 3:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe der Apotheke in der Schweinfurter Straße eingeschlagen. Anschließend flohen die Einbrecher mit Medikamenten und Bargeld im vierstelligen Bereich.

Für weitere Ermittlungen bittet die Kripo Würzburg Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, Hinweise unter 0931/4571732 zu melden.