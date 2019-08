In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter offenbar versucht, zwischen 18.00 Uhr und 5.30 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei einzudringen. Die Zugangstür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Wer in der Nacht zum Samstag in der Petrinistraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.