Eine Randsportart im Kommen – Das ist Schweinfurts erste Cricket-Mannschaft

Eine Randsportart ist im Kommen: Die Rede ist vom Cricket. Lange Zeit haben die Deutschen kaum Notiz von der englischen Nationalsportart genommen, doch seit einiger Zeit boomt der Cricket-Sport in der Bundesrepublik und vor allem bei uns in Bayern. Grund dafür sind allen voran die Flüchtlinge aus Cricket-Ländern wie Indien, Pakistan oder Afghanistan. In Schweinfurt wurde Ende letzten Jahres die erste Cricket-Mannschaft der Stadt gegründet. Höchste Zeit also die Sportler und das Team der Öffentlichkeit einmal genauer vorzustellen.