Einsatz im Kiliani-Festzelt – 56-Jähriger tritt Polizeibeamten gegen Kopf

Ein Beamter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist am Donnerstagabend während eines Einsatzes im Kiliani-Festzelt gegen den Kopf getreten und dabei so schwer verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Ein dringend Tatverdächtiger im Alter von 56 Jahren wurde vorläufig festgenommen. Er verbrachte die Nacht zum Freitag in einem Haftraum.