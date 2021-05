Eis essen für den guten Zweck – „WISAG Kultur Kugel“ wieder erhältlich

Ab Montag, den 03.05.2021, können sich Eisliebhaber im Eiscafé Casa in der Hofstraße in Würzburg wie jedes Jahr die sogenannte „WISAG Kultur Kugel“ kaufen. Hierbei handelt es sich um eine Eiskugel, bei der der Erlös an gemeinnützige Organisationen gespendet wird. In diesem Jahr wird mit dem Geld erneut die Kultur-Tafel-Würzburg e.V. unterstützt. Laut Lucas Weygand, Geschäftsführer der Facility Management Firma WISAG, möchte man auf diese Weise ein Zeichen über die Wichtigkeit der Kultur für eine Gesellschaft setzen. Zum Start der Aktion spendete WISAG zudem 1.000€. Der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt fungiert als Schirmherr für das Projekt.Bei dem Eis an sich handelt es sich um ein veganes Fruchteis und besteht ausschließlich aus natürlichen Zutaten. Es wurde selbst von Eiscafé Casa entwickelt und ist zu den regulären Öffnungszeiten von Dienstag bis Donnerstag dort erhältlich.