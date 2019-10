Eishockey – Mighty Dogs empfangen Bad Kissingen

Eishockey Bayernliga // Spieltag 3 // Freitag // 20.00 Uhr // Icedome:

ERV Schweinfurt – EC Bad Kissingen

Am kommenden Freitag steigt das Eishockeyderby: Mighty Dogs gegen Bad Kissingen. Beide Mannschaften in der jungen Saison noch punktlos.

Pünktlich zum Derby haben die Mighty Dogs laut Pressemitteilung einen weiteren Sponsor gewonnen:

Der unabhängige Spezialist für betriebliche Gesundheitskonzepte HEALTH FOR ALL® mit Firmensitz in Würzburg ist neuer Sponsor der Mighty Dogs Schweinfurt. Das bundesweit tätige Unternehmen wird ab dem kommenden Derby gegen den EC Bad Kissingen am 11.10.2019 mit seinem Logo im TV-Bereich der Bandenwerbung im Icedome zu sehen sein.

Quelle: Mighty Dogs