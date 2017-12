Endspurt bei den Johanniter-Weihnachtstruckern

Endspurt der Hilfsaktion – noch bis Freitag, den 23. Dezember sammeln die Johanniter-Weihnachtstrucker Pakete für Menschen in Osteuropa. Die Päckchen gehen an hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Seit über 20 Jahren tragen die Pakete der Johanniter-Weihnachtstrucker dazu bei, die größte Not der Menschen in Südosteuropa ein wenig zu lindern.