2. Handball Bundesliga:

Rimpars Bilanz nach der „Englischen Woche“ kann sich sehen lassen: zwei Siege, nur von Dormagen geschlagen. Herausragend der deutliche 32:22 Auswärtssieg am Samstag in Wilhelmshaven. Der Kampf um den Klassenerhalt geht am Samstag weiter: die DJK erwartet Ligakonkurrent Hüttenberg.