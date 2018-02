Enkeltrickbetrüger erbeuten in Schweinfurt 30.000 Euro

SCHWEINFURT. Seniorin um 30.000 Euro gebracht – Geldübergabe auf offener Straße

Erneut haben dreiste Telefonbetrüger eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Mit der bekannten Enkeltrick-Masche erbeuteten die Täter am vergangenen Freitag Geld und Schmuck im Wert von über 30.000 Euro. Die Übergabe erfolgte auf offener Straße am helllichten Tag. Daher hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 12.30 Uhr meldete sich die unbekannte Anruferin erstmals bei der Seniorin und gab sich als Ehefrau des Neffen aus. Die Betrügerin erschlich sich auf diese Art und Weise das Vertrauen ihrer Gesprächspartnerin und brachte in Erfahrung, dass die ältere Dame über eine größere Bargeldsumme und etwas Goldschmuck verfügt.

In dem festen Glauben, dass es sich bei der Anruferin tatsächlich um die Frau des Neffen handelt, befolgte die Seniorin die weiteren telefonischen Anweisungen. Sie verpackte das Geld und den Schmuck in ein Kuvert und adressierte dieses an einen vermeintlichen „Herrn Dr. Sommer“ vom „Amtsgericht Würzburg“. Die Übergabe erfolgte gegen 14.30 Uhr in der Straße „Galgenleite“. Eine Abholerin nahm den Briefumschlag entgegen und verschwand damit in unbekannte Richtung.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Knapp 30 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schlanke Figur

Schwarz gekleidet mit Hose, hüftlanger Steppjacke und Strick- bzw. Häkelmütze

Um die Tat aufklären zu können, erhofft sich der Sachbearbeiter der Kripo Schweinfurt nun auch Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Freitagnachmittag im Bereich der „Galgenleite“ eine Person festgestellt, auf die die Personenbeschreibung zutrifft?

Wer kann Hinweise zu einem eventuellen Fluchtfahrzeug der Geldabholerin geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.