Enkeltrickbetrüger und falsche Polizeibeamte – Würzburg und Miltenberg besonders betroffen

Kostenlose Schnelltests – Hier können Sie sich testen lassen! Ab heute – Montag, 8. März – kann jeder Bürger in Deutschland ein …

Änderung der Corona-Impfverordnung – Schul- und Kita-Personal wird früher geimpft Bayerische Erzieher*innen in Kinderbetreuungseinrichtungen und in Kitas sowie …

Britische Corona-Mutation – Immer mehr Fälle im Raum Würzburg Die britische Variante des Corona-Virus breitet sich in Mainfranken weiter …

Historische Summe – Haushalt des Landkreises Würzburg bei über 200 Mio. Euro Erstmals in der Geschichte ist der Haushalt des Landkreises Würzburg mit über …

Öffnung der Baumärkte & Gartencenter – Ansturm hält sich in Grenzen Nach knapp elf Wochen der Schließung dürfen die Baumärkte und Gartencenter …

Tuning – Kontrollen – Polizei in Würzburg aktiv Am Freitag führte die Würzburger Polizei gezielte Kontrollen der Tuningszene …