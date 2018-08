Entscheidung im Elfmeterschießen – Viktoria wirft Gallier raus

Am Dienstag gab es ja schon ein Toto-Pokal Duell zwischen einem Fußball Regionalligisten und einem Bayernliga-Vertreter. Der FC Schweinfurt 05 nutzte da seine Favoritenrolle und setzte sich gegen den Underdog aus Aubstadt durch. Am Mittwoch, die gleiche Konstellation. Bayernligist TSV Großbardorf empfing in der zweiten Toto-Pokal Hauptrunde den Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg.