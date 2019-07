Erdbeben in Süddeutschland – Großübung des THW

Wie gut reagieren die Ersthelfer, wenn in Süddeutschland die Erde bebt? Vor dieser Frage standen am vergangenen Wochenende die THW Verbände aus Unter- und Oberfranken bei ihrer Großübung.

An der Übung beteiligt waren die THW Ortsverbände Bad Kissingen, Bad Staffelstein, Bamberg, Coburg, Forchheim, Gerolzhofen, Hassfurt, Kirchehrenbach, Mellrichstadt und Schweinfurt.