Erfahrener Neuzugang für s.Oliver Würzburg – Ersatz für Brekkott Chapman

NEUZUGANG MIT ZEHN JAHREN EUROPA-ERFAHRUNG

s.Oliver Würzburg hat auf die Verletzung von Brekkott Chapman reagiert und einen erfahrenen Flügelspieler als Ersatz bis Mitte Dezember verpflichtet: Micah Downs ist 34 Jahre alt, 2,03 Meter groß und startet in Würzburg in seine mittlerweile zwölfte Spielzeit als Basketball-Profi – zehn davon in Europa.

In seinen elf Profijahren hat Micah Downs knapp 400 Pflichtspiele in ganz Europa, den USA und Südamerika absolviert. Zuletzt spielte der US-Amerikaner für Benfica Lissabon und wurde vom Basketball-Portal „Eurobasket“ nach der Saison 2018/2019 als Spieler des Jahres und bester Ausländer der ersten portugiesischen Liga LPB ausgezeichnet.

Davor war der erfahrene Flügelspieler aus dem US-Bundesstaat Washington seit der Saison 2009/2010 in allen europäischen Wettbewerben und in den Top-Ligen in Kroatien, Belgien, Spanien, Italien, Venezuela, Ukraine, Russland und Frankreich aktiv. Auf dem College spielte Micah Downs für die Kansas Jayhawks (2005/2006) und die Gonzaga University (2006 – 2009). Er wird am Mittwoch in Würzburg erwartet.