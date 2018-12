2. Handball-Bundesliga // Spieltag 17

DJK Rimpar Wölfe – TSV Bayer Dormagen 31:24 (12:10)

Rimpar besiegt vor 1.407 Zuschauern den TSV Bayer Dormagen souverän 31:24. Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Am Dienstag folgt ein weiteres Heimduell: TV Emsdetten zu Gast. Die „Englische Woche“ endet für Rimpar am kommenden Samstag in Wilhelmshaven.