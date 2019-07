Mit 2:0 gewinnt der TSV Aubstadt sein erstes Heimspiel in der Fußball Regionalliga gegen den SV Heimstetten. Vor 720 zahlenden Zuschauern trugen sich Michael Dellinger und Christoph Schmidt in die Torschützenliste ein. Der TSV hätte dabei weitaus höher gewinnen können. Bei der Heimmannschaft standen nach dem Abpfiff zehn Großchancen in der Statistik, der SV Heimstetten fand nie wirklich Zugang zum Spiel.