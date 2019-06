Nun ist der Auftakt also terminiert. Am Montag, den 15 Juli um 20:15 Uhr wird die neue Fußball Regionalliga Saison für den FC Schweinfurt 05 und den TSV Aubstadt angepfiffen. Es kommt gleich zum großen Derby. Das war natürlich eines der Themen am Rande des ersten Testspiels des TSV Aubstadt. In Gabolshausen traf der Neu-Regionalligist mal wieder auf den ASV Rimpar.