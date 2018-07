Erneuter Unfall an Stauende – Lkw-Fahrer verstirbt auf der A3

THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Bereits am Montagnachmittag kam es auf der A7 bei Werneck zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein ähnlich gelagerter Verkehrsunfall auf der A3. Erneut verlor ein Lkw-Fahrer sein Leben, nachdem er an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren war.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 09.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Würzburg/Randersacker. Ein Klein-Lkw mit hessischer Zulassung war auf der rechten Spur in Richtung Frankfurt unterwegs, als er offenbar das Stauende übersah und mit großer Wucht auf das Heck eines bereits stehenden Sattelzugs auffuhr. Das Führerhaus des auffahrenden Lkw wurde so stark beschädigt, dass der Fahrer noch an Ort und Stelle verstarb. Der Mann am Steuer des polnischen Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen davon.

