Von Oktober bis Mai mussten wir uns gedulden. Nun dürfen sich alle Schwimmbad-Liebhaber freuen: Das Dallenbergbad eröffnet am 13. Mai die Freibadsaison in der König-Heinrichs-Straße. Das „Dalle“ ist das mit Abstand größte Freibad in Würzburg. Zur Abkühlung stehen den Besuchern drei Becken zur Verfügung. Wer keine Lust auf Schwimmen hat, kann sich auf dem Beachvolleyballfeld oder auf der Trampolinanlage austoben. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.