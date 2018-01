Ersatzgeschwächte JBBL-Mannschaft mit guter Leistung gegen Kronberg

In der Jugend-Basketball-Bundesliga hat Würzburg gegen Kronberg verloren.

Wenn durch eine Verletzung beim Aufwärmen der ohnehin schon dünn besetzte Kader weiter schrumpft, wird es gegen einen Gegner wie den MTV Kronberg nicht leicht – daher war JBBL-Trainer Sepehr Tarrah mit der 60:78-Niederlage in eigener Halle unter dem Strich zufrieden: „Wir haben es mit neun Spielern geschafft, über weite Strecken ganz gut dagegen zu halten und unsere Identität auf’s Feld zu bringen.“

Die Gäste aus Hessen, bei denen das Duo Philip Hecker (27 Punkte/12 Rebounds) und Frederik Fischbach (23 Punkte/4 Dreier) den Ton angab, konnten sich in den ersten zwanzig Minuten einen entscheidenden 45:28-Vorsprung herauswerfen. In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser bei den Gastgebern, bei denen in Abwesenheit von Top-Scorer Ben Bredenbröcker, Nico Orfanidis und Konstantin Zeuch in der Offensive vor allem Spielmacher Julius Böhmer mit 24 Punkten dagegen hielt.

Zur Halbzeit der Hauptrundengruppe 3 liegen die Akademiker mit einem Sieg und vier Niederlagen vorerst auf dem letzten Platz. Am kommenden Sonntag geht es weiter in Gießen, dann folgen zwei Heimspiele gegen Bonn/Rhöndorf und Mainz, in denen die Würzburger U16 sich für die beiden Auswärtsniederlagen revanchieren und in der Tabelle wieder weiter nach oben orientieren möchte.

s.Oliver Würzburg Akademie – MTV Kronberg 60:78 (15:23, 13:22, 13:17, 19:16)

Für Würzburg spielten:

Julius Böhmer 24 Punkte/1 Dreier, Paul Retvalvi 10, Yannick Mergler 10 (6 Rebounds), Maximilian Gärtner 7, Lukas Roth 6/2, Kilian Kriegbaum 3/1, Steven Schalme (4 Ballgewinne), Ludwig Roth, Tarek Tucovic.